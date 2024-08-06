Son Dakika... Heniyye suikastının ardından: Hamas'ın yeni lideri belli oldu!

Son dakika haberi... İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin yerine, Yahya Sinvar seçildi.

AA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 21:05
Son Dakika... Heniyye suikastının ardından: Hamas'ın yeni lideri belli oldu!
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İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin yerine, hareketin Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar'ın seçildiği bildirildi.

Hamas’ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Hamas'tan 3 Ağustos’ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuştu.

Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.


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