Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması: Ramazan'ı işaret etti

Hamas yetkilisi ABD basınına yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının 10 Mart'tan önce yapılmasının mümkün görünmediğini belirterek, anlaşmanın Ramazan'ın ilk haftası yapılabileceğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 15:29
Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması: Ramazan'ı işaret etti
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İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar sürüyor. Hamas heyeti, Mısır'ın başkenti Kahire'deki temaslarına 2'nci gününde devam ederken, ismi açıklanmayan bir Hamas yetkilisi ABD basınına 10 Mart'ta başlayacak Ramazan öncesinde yapılması beklenen anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Wall Street Journal'a konuşan yetkili, sürecin yavaş ilerlediğini, bu nedenle anlaşmaya Ramazan öncesi varılmasının pek mümkün olmadığını belirtti. Yetkili, anlaşmanın Ramazan’ın başlamasının ardından ilk hafta sonu yapılmasının daha ulaşılabilir bir hedef olduğunu söyledi.

Gazetede yer alan haberde ayrıca, arabuluculuk yapan Mısırlı ve Katarlı yetkililerin Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar ile en az 1 haftadır temasa geçmediği aktarıldı.

Dün adı açıklanmayan başka bir Hamas yetkilisi ise yaptığı açıklamada, “İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesi ve insani yardımın artırılması gibi Hamas'ın taleplerini kabul etmesi durumunda önümüzdeki 24-48 saat içinde bir ateşkes sağlanması mümkün” ifadesini kullanmıştı.

"ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE ÖNEMLİ İLERLEMELER VAR"

Mısır devlet televizyonu, Kahire'de Hamas yetkilileri ile devam eden müzakerelerde "önemli ilerlemeler" kaydedildiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail, Hamas'ın hayatta olan esirlerin listesini vermeyi reddettiği gerekçesiyle Kahire'de gerçekleştirilecek esir takası ve ateşkes anlaşması görüşmelerine müzakere heyeti göndermeyeceğini açıklamıştı.


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