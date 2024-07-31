'Öldürülmeseydi TBMM'de konuşacaktı...' AKP Sözcüsü Çelik'ten Heniyye suikastı çıkışı

Heniyye suikastını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsrail'in soykırımda yeni bir aşamaya geçti, bölgesel savaşı başlatmak için ilk tetiğe basmıştır. Bugün artık bir dönüm noktası, doğrudan tetiği çektiler" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 11:12
'Öldürülmeseydi TBMM'de konuşacaktı...' AKP Sözcüsü Çelik'ten Heniyye suikastı çıkışı
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Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Heniyye’nin İran'da bir suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olayın bölgesel savaşın başlangıcı olduğunu belirtti.

"İSRAİL BÖLGESEL SAVAŞ İÇIİN İLK TETİĞE BASTI"

Sputnik Türkiye'ye göre, Çelik, İsrail’in bölgesel savaşı başlatmak için ilk tetiğe bastığını ifade ederek, “İsrail, soykırımda yeni bir aşamaya geçti ve bölgesel savaşı başlatmak için ilk tetiğe bastı. Bugün artık bir dönüm noktası, doğrudan tetiği çektiler” dedi.

"HENİYYE TBMM’DE KONUŞMA YAPACAKTI"

Çelik, İsmail Heniyye’nin öldürülmemesi durumunda Ağustos ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşma yapacağını belirtti. “Mahmut Abbas ve İsmail Heniyye'nin aynı gün Meclis’te konuşma planı yapıldı. Heniyye, Ağustos ayında TBMM’de konuşma yapacaktı” diye ekledi.


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