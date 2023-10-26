İsrail, esirlerin sayısını açıkladı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 13:41

Güncelleme: 26.10.2023 - 13:41

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda ölen 309 askerin ailelerine bilgi verdiklerini söyledi.

Söz konusu saldırılar sırasında esir alınarak Gazze Şeridi'ne götürülen 224 İsraillinin ailesini de bilgilendirdiklerini belirten Hagari, "Kayıp ve kaçırılmış İsraillilerle ilgili bilgilere ulaşmak için baskınlarımızı sürdürüyoruz. Bu rakamlar değiştikçe kayıp ve kaçırılanların ailelerini bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

İsrail ordusu, 23 Ekim'de Kassam Tugayları'nın saldırılarında esir alınan İsraillilerin sayısını 222 olarak açıklamıştı.