İsrail'de çirkin akım: Filistinliler ile dalga geçtiler

Yayınlanma: 26.10.2023 - 15:49

Güncelleme: 26.10.2023 - 15:49

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda ölenlerin sayısı 7 bini geçerken, İsrail vatandaşları korkunç bir akım başlattı.

TikTok'ta makyaj videoları paylaşan "danarazmakeup" isimli İsrailli kullanıcı, temiz suya ve elektriğe erişimi İsrail tarafından kesilen Gazze'deki insanlar ile dalga geçen bir video paylaştı.

Sosyal medya platformunda akım haline gelen videolarda İsrailliler, Gazze'de felaketi yaşayan Filistinlilerin acılarını alay aldı ve çirkin benzetmelerde bulundu.

Videolarda İsrailliler, Filistinlilerin dış görünüşleriyle ve elektriksiz olmalarıyla dalga geçmelerinin yanı sıra Filistinlilere "köpek" benzetmesi yaptı.

Benzer videoların çoğunda, İsrailli anne babaların çocuklarını da bu akıma dahil ettiği görüldü.