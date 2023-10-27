Karamollaoğlu, Erdoğan'ı Hamas-İsrail çatışmasındaki tutumu nedeniyle eleştirdi: Mitingi halk yapar

Yayınlanma: 27.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.10.2023 - 08:15

Hamas’ı terör örgütü olarak görmediğini belirten Karamollaoğlu, “Siyonistlerin dünya finansına hükmettiğini”, borç arayan Erdoğan’ın bu nedenle başının dertte olduğunu söyledi. Seçim sonrası 6’lı masadan bahsedilemeyeceğini kaydeden Karamollaoğlu, muhalif seçmende bir hayal kırıklığının gözlendiği yorumunu yaptı.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gazete ve medya temsilcileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı. Karamollaoğlu, Ortadoğu’daki sıcak çatışma konusunda şunları söyledi:

“İsrail topraklarının tamamını BM kararlarına rağmen işgal etti. Topraklarını kaybeden insanlar direniyor, direnç oluştu. İsrail bu noktada Hamas’ı terörist ilan etti. Ben terör örgütü olarak mütala etmiyorum.”

Erdoğan’ın miting düzenlemesini de eleştiren Karamollaoğlu, “İktidar partileri miting yapmaz, halk miting yapar. Burada bir güç gösterisi yapmak istiyor. İktidar miting değil politika yapar” dedi.

‘ÖNLEYECEK GÜCÜ YOK’

Erdoğan’ın ekonomi nedeniyle başının dertte olduğunu belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti: “Ekonomi dikiş tutmuyor, Tayyip Bey bunu önleyecek güce sahip değil. Parayı sokağa atma tavrı var. Gereksiz toplantılar, yatırımlar var. Bunlar israf. Ama itibardan tasarruf olmaz diyor ya.”

‘İNSANLIK SUÇU’

ABD’nin İsrail’i destekleyerek dünya savaşına gidecek adımlar attığını savunan Karamollaoğlu, “Katliama cevaz veriyor. Hastaneler bombalanıyor. ‘Hamas yapmış olabilir’ diyor. Dünyayla alay etmek olur mu? İnsanlık suçu işleniyor. ABD müttefikimiz idi. Artık müttefik değiliz. Karşıt cephelerdeyiz kanaatindeyim. Kürecik üssü kapatılmalı” dedi.

Karamollaoğlu, seçim yenilgisine ilişkin soruyu da yanıtladı. Karamollaoğlu, “Seçime birkaç hafta kala yapılan ankette yüzde 51.6 görünüyordu. Tamam bir yenilgi var ama hezimet değil. Parti içinde kavga edenler bunu abartma yoluna gitti. Kılıçdaroğlu’na ‘çekil’ diyorlar. Ben aynı kanaatte değilim. Meral Hanım farklı politika izledi. Son zamanlardaki gelgitler vatandaşta güvensizliğe neden oldu. Muhalefetin daha becerikli görünmesi gerekirken bir dağınıklık var. Bu nedenle vatandaşta hayal kırıklığı var. Muhalefet yerel seçimlerde bir varlık gösterirse iktidar kendisine çekidüzen verir” dedi.

Seçimden sonra 6’lı masanın dağıldığını kaydeden Karamollaoğlu, “Seçimler bitti, 6’lı masa bitti. Ardından gelen kavgalar da bunu gösteriyor. Kendi adaylarımızla seçime gireceğiz. Ancak işbirliğine açığız” dedi.