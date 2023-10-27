Hamas'tan İsrail ordusunun 'hastane' iddiasına yanıt

Yayınlanma: 27.10.2023 - 19:12

Güncelleme: 27.10.2023 - 19:12

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, 'Hamas'ın hastaneleri komuta ve kontrol merkezlerine ve Hamas teröristleri ile komutanları için sığınağa çevirdiğini' iddia etti.

Hagari, konuşmasında, "Hamas teröristleri Şifa Hastanesi ve Gazze'deki diğer hastanelerin içinde ve altında faaliyet gösteriyor" dedi.

Basın toplantısında Hamas'ın hastane sistemini, özellikle de Şifa Hastanesi'ni nasıl kullandığını gösterdiğini iddia ettiği fotoğraf, çizim ve ses kayıtlarını da sunan Hagari, bu hastanelerin, bilhassa Şifa'nın 'çeşitli komuta karargahlarını saklamak üzere ve Gazze'nin altındaki geniş tünel sistemine giriş noktaları olarak kullanıldığını' ileri sürdü.

'GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ HASTANELERİ BOŞALTIN'

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, "Hamas, Şifa Hastanesi'ni terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor" iddiasında da bulunan Hagari, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin boşaltılmasını talep etti.

Hagari, "Tıbbi kurumlar terör amacıyla kullanıldığı zaman uluslararası hukuka göre saldırılardan korunma statülerini kaybetmekle yükümlüdürler" ifadelerini kullandı.

Hagari, şöyle devam etti:

"İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillere, iki haftadan uzun süredir, kendi güvenlikleri için geçici olarak Gazze vadisinin güneyine gitmeleri çağrısı yapmış ve çağrı yapmaya devam etmektedir."

'CANLI KALKAN YAPILMALARINA KARŞI KIRMIZI BAYRAK SALLIYORUZ'

Hagari, İsrail’in daha önce boşatılması için uyardığı hastanelerin bunu kabul etmediğinin hatırlatıldığı bir soruya, şu yanıtı verdi:

“Biz dünyaya kırmızı bayrak sallıyoruz. Bu, hastanelerin uluslararası hukuka aykırı biçimde terör altyapısı olarak kullanılmasına ve Gazzelilerin canlı kalkan olarak kullanılmasına karşı bir kırmızı bayraktır.”

Hagari, İsrail'in hastaneler ve Gazze'nin kuzeyine yaptığı saldırılarda rehinelerin buralarda tutulması halinde can güvenliğinin nasıl sağlanacağı sorusuna, İsrail’in Gazze’deki hedeflerinin 'Hamas’ı yenmek ve rehineleri evine geri getirmek' olduğu cevabını verdi.

HAMAS: YENİ BİR KATLİAMA GİRİZGAH OLARAK YALAN SÖYLÜYORLAR

Hagari'nin bu açıklamasına Hamas yetkililerinden yanıt geldi.

Reuters'ın haberine göre, Hamas politbürosundan Ezzat El Reshiq, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Düşman ordusu sözcüsünün açıklamasının hiçbir temeli yok" diyerek İsrail'i Filistin halkına karşı 'yeni bir katliam yapmak için girizgah olarak yalanlar yaymak' ile suçladı.

İsrail-Filistin çatışmaları sürerken Gazze'deki El Ehli Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlenen saldırıda en az 471 kişi hayatını kaybetmiş yüzlerce kişi yaralanmıştı. Filistin saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu. İsrail ise saldırıdan İslami Cihad örgütünün sorumlu olduğunu iddia etmişti.