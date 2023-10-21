Hamas'tan 'rehine' açıklaması: 'Saldırılar bitene kadar...'

Yayınlanma: 21.10.2023 - 18:25

Güncelleme: 21.10.2023 - 18:25

İsrail-Filistin çatışmalarının 15'inci gününde, Hamas'ın Lübnan'daki üst düzey temsilcilerinden Osama Hamdan rehinelerin akıbetine ilişkin açıklama yaptı.

Reuters'ın aktardığına göre, Lübnan'da açıklamalarda bulunan Osman Hamdan, 'Hamas'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırganlığı sona erene kadar İsrail ordu rehinelerinin akıbetini görüşmeyeceklerini söyledi.

Hamdan, "Bizim İsrailli ordu rehineleri hakkındaki duruşumuz net: Bu, (olası) bir esir takasıyla ilgili; İsrail, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırganlığına sona verene kadar bunu görüşmeyeceğiz" diye konuştu.

İSRAİL: 210 REHİNENİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bugün yayınladığı görüntülü mesajında, Gazze'de rehin tutulan İsrailliler hakkında konuşmuştu. Hagari, şu ana kadar 210 İsrailli esirin kimliğini tespit ettiklerini ve Gazze'de rehin tutulduklarına dair ailelerine bilgi verdiklerini söylemişti.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, bunun tüm rehinelerin toplam sayısı olmadığına ve İsrail ordusunun kayıp İsraillilerle ilgili bilgileri araştırdığına işaret eden Ordu Sözcüsü Hagari, 'görevlerinin herkesi evlerine döndürmek olduğunu' dile getirmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, dün gece, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li rehineyi (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.