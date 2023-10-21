Hamas'tan 'rehine' açıklaması: 'Saldırılar bitene kadar...'
Hamas'ın Lübnan'daki temsilcisi Osama Hamdan, 'İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığı sona erene kadar İsrail ordu rehinelerinin akıbetini görüşmeyeceklerini' açıkladı.
İsrail-Filistin çatışmalarının 15'inci gününde, Hamas'ın
Lübnan'daki üst düzey temsilcilerinden Osama Hamdan rehinelerin akıbetine
ilişkin açıklama yaptı.
Reuters'ın aktardığına göre, Lübnan'da açıklamalarda bulunan Osman Hamdan, 'Hamas'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırganlığı sona erene kadar İsrail ordu rehinelerinin akıbetini görüşmeyeceklerini söyledi.
Hamdan,
"Bizim İsrailli ordu rehineleri hakkındaki duruşumuz net: Bu, (olası) bir
esir takasıyla ilgili; İsrail, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırganlığına
sona verene kadar bunu görüşmeyeceğiz" diye konuştu.
İSRAİL: 210 REHİNENİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bugün yayınladığı
görüntülü mesajında, Gazze'de rehin tutulan İsrailliler hakkında konuşmuştu.
Hagari, şu ana kadar 210 İsrailli esirin kimliğini tespit ettiklerini ve
Gazze'de rehin tutulduklarına dair ailelerine bilgi verdiklerini söylemişti.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, bunun tüm rehinelerin
toplam sayısı olmadığına ve İsrail ordusunun kayıp İsraillilerle ilgili
bilgileri araştırdığına işaret eden Ordu Sözcüsü Hagari, 'görevlerinin herkesi
evlerine döndürmek olduğunu' dile getirmişti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, dün gece, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li rehineyi (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.
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