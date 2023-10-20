Netanyahu'nun parti binası kırmızıya boyandı: Rehinelerin fotoğrafları asıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un Tel Aviv'deki genel merkez binasına, İsrailli rehinelerin fotoğrafları yapıştırılarak, kırmızı sprey boya ile protesto edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 14:59
Netanyahu'nun parti binası kırmızıya boyandı: Rehinelerin fotoğrafları asıldı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un genel merkez binası, kırmızı sprey boya ile protesto edildi.

Times of Israel'in haberine göre, Tel Aviv'de yer alan binanın girişine Hamas tarafından rehin alınan İsrailli vatandaşların fotoğrafları yapıştırıldı.

Haberde, "Tel Aviv'de iktidardaki Likud partisinin genel merkezi olarak kullanılan bir bina.... 7 Ekim Hamas katliamında hayatını kaybedenlerin sorumluluğunun ülke yönetiminde olduğu mesajını vermek amacıyla bir gecede kırmızı boya ile boyandı. Ofis binasının girişinde İsrail'in güneyine yapılan saldırının ardından Gazze'de tutulan rehinelerin kolajlarından oluşan fotoğraflar yapıştırıldı" ifadelerine yer verildi.

İsrail polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.


Binyamin Netanyahu israil

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