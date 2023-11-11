Hamas'tan Riyad zirvesine çağrı: Saldırıları durdurun

Hamas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanan Arap ve İslam dünyasının liderlerine, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının "derhal" durdurulması için "tarihi ve kesin bir karar" almaları çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 15:44
Hamas'tan Riyad zirvesine çağrı: Saldırıları durdurun
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada tıbbi, insani ve yardım gibi uzmanlık alanlarında komiteler oluşturulması ve insani yardımların Gazze'ye geçişi için derhal Refah Sınır Kapısı'na yönlendirilmesi istendi.

Riyad'da toplanan Arap ve İslam dünyasının liderlerine, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının "derhal" durdurulması için "tarihi ve kesin bir karar" almaları çağrısı yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde hizmet dışı kalan veya hizmet dışı kalacak tüm hastanelerin toplu mezarlara dönüşmeden kurtarılması için her türlü yardım, tıbbi, gıda ve yakıt malzemelerinin girişinin sağlanması gerektiği kaydedildi.

Hamas, Riyad'da toplanan liderleri, "Gazze Şeridi'ne karşı yürütülen soykırım savaşının doğrudan sorumluluğunu taşıyan ABD yönetimine baskı yapmak için tüm Arap ve İslam aleminin gücünü kullanmaya" çağırdı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesinin hizmet dışı kaldığını bildirmişti.


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