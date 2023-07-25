Handelsblatt: Ukrayna tankları, Rus petrolüyle çalışıyor

Yayınlanma: 25.07.2023 - 15:51

Güncelleme: 25.07.2023 - 15:51

Almanya merkezli ekonomi gazetesi Handelsblatt, Ukrayna'nın kullandığı Batı menşeli tanklar ve dizel jeneratörlerin Rus petrolüyle çalıştırıldığını yazdı.

Haberde Macaristan ve Türkiye'de rafine edilen Rus petrolünün Ukrayna gönderildiği öne sürüldü.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Ukrayna gümrük yetkililerine dayandırılan haberde, Macar petrol ve gaz devi MOL'un son 6 ayda Ukrayna'ya satışlarını ikiye katladığı ifade edildi ve MOL'un elindeki rezervlerin çok büyük bir bölümünün Rusya'dan alındığına dikkat çekildi.

Macaristan, Avrupa Birliği üyesi olsa da, boru hatları yoluyla Rusya'dan petrol ithal etmek için Brüksel'den özel bir muafiyet almıştı.

Gazete Macaristan'ın yaptırımlar nedeniyle pazardaki payı azalan AB ülkelerine oranla Kiev'e daha düşük fiyatlar teklif edebileceğini yazdı.

Savaş öncesinde Ukrayna, iç ihtiyacının yüzde 30'unu Azerbaycan'dan alınan petrolün işlendiği Poltava bölgesindeki Kremenchug rafinerisinden sağlıyordu. Nisan 2022'de Rus füzelerinin hedefi olan rafineri daha sonra sınırlı kapasitede çalışmaya başlamıştı.

Kiev yönetimi ithal ürünlere bağımlı olsa da NATO ülkelerinin gönderdiği tank ve zırhlı araçlara rağmen şu anda Ukrayna'da bir petrol sıkıntısı bulunmuyor.

Orta Avrupa Enstitüsü'nde analist Michal Paszkowski konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Yakıt sevkiyatı Polonya üzerinden demiryoluyla yapılıyor. Petrol Slovakya ve Macaristan'dan boru hattıyla gelirken, dizel Romanya'dan deniz yoluyla taşınıyor" diye konuştu.