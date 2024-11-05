Harris, Amerikalıları sandık başına çağırdı: Oyunuz, sizin gücünüz

ABD’de Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, radyo programına yaptığı açıklamada, “Önümdeki göreve o kadar odaklandım ki, politikalar çerçevesinde sadece insanların ihtiyaçlarına cevap verdiğimden emin olacağım” dedi.

Harris, Amerikalıları sandık başına çağırdı: Oyunuz, sizin gücünüz
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İHA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 21:04

ABD’de Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Georgia eyaletinde bağlı Atalanta şehrinde yayın yapan bir radyo programına telefonla bağlanan Harris, "Bugün oy verme günü ve insanların dışarı çıkıp aktif olmaları gerekiyor” dedi.

Georgia’da sandıkların yerel saatle 19.00’da kapanacağını belirten Harris, “Önümdeki göreve o kadar odaklandım ki, politikalar çerçevesinde sadece insanların ihtiyaçlarına cevap verdiğimden emin olacağım” ifadelerini kullandı.

Harris, ABD’lileri sandık başına gitmeye çağıran Harris, "Herkesi demokrasimizde halkın karar vereceğini ve oyunuzun sizin gücünüz olduğunu hatırlamaya çağırıyorum” diye konuştu.


Etiketler: #Kamala Harris #Donald Trump

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