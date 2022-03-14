Hasan Kanbolat: Hibrit bir savaşa dönüşebilir

14 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Ukrayna’da yabancı savaşçıların savaşta yer alma olasılığını değerlendiren Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kanbolat, “Yabancı savaşçıların Ukrayna’ya gelmesi, olayı uzun dönemli hibrit (karma) bir savaşa döndürebilir. Yabancı savaşçıların girdiği hiçbir ülke iflah olmuyor, böyle bir gelişme Ukrayna’yı sonu gelmez bir savaş bölgesine döndürebilir” dedi.

Rusya- Ukrayna savaşı sürerken Ukrayna hükümetinin Rusya’ya karşı savaşacak yabancı gönüllülerden özel bir askeri birlik oluşturulacağını açıklamasından sonra çeşitli ülkelerden çok sayıda kişinin Ukrayna’ya gitmeye başladığı haberleri uluslararası basında yer alıyor. Öte yandan Rusya’nın da kendi saflarında savaşacak Ortadoğu’dan gelen savaşçıları Ukrayna’ya sevk edeceği de iddia ediliyor.

Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kanbolat, Ukrayna’da yabancı savaşçıların savaşta yer alacağı haberleriyle ilgili Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Kanbolat, “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in çağrısından sonra gelen yabancı savaşçıların sayılarının 10 bin ile 40 bin arasında olduğuna dair haberler var. Yabancı savaşçıların girdiği hiçbir ülke iflah olmuyor, düzelmiyor. Bunu biz Suriye’de, Afganistan’da, Libya’da görüyoruz. Avrupa’da da böyle bir gelişme olması, Ukrayna’yı sonu gelmez bir savaş bölgesine döndürebilir” dedi.

"BÖLGE İÇİN DE TEHLİKE"

Yabancı savaşçıların, sadece girdikleri ülkeyi değil, komşu ülkeleri de istikrarsızlaştırdığını vurgulayan Kanbolat, “Bunu biz Afganistan-Pakistan örneğinde gördük, Suriye-Türkiye örneğinde de görüldü. Suriye istikrarsızlaşırken Türkiye’nin sınır il ve ilçelerinde de sorunlar yaşandı. Bu nedenle Ukrayna’daki savaşçılar Polonya’da sorunlar çıkarabilir” diye konuştu.

"İNSANSIZLAŞMA SORUNU"

Ukrayna’nın “insansızlaşması”nın da ayrı bir sorun olduğunu söyleyen Kanbolat, şöyle devam etti:

“1991’de Ukrayna’nın nüfusu 51 milyon iken savaş öncesi nüfus 40 milyon civarındaydı. Şu anda ülkede 30 milyon nüfusu olan Ukrayna’yı konuşuyoruz. BM verilerine göre 2 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etmiş durumda. Böyle giderse bu sayının 10 milyona ulaşması şaşırtıcı olmayacak. Ukrayna da bunun farkında, bu nedenle sınır kapılarında zorluklar çıkarılıyor. Fakat insanlar sınırları zorlayarak çıkmayı deneyebilir. Ukrayna’da yabancı savaşçıların gelmesi ve Ukrayna’nın insansızlaşması, Ukrayna’ya kalıcı zararlar verir.”