Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için tarih verdi

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin şu anda gerçekleşmediğini ancak yarın devam edeceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 21:49
Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için tarih verdi
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Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı Oleksiy Arestovych’in Ukrayna ve Rusya’nın Pazar günü aktif olarak müzakereler yürüttüğünü ve kuşatma altındaki Mariupol kenti çevresindeki duruma özel bir odak noktası olduğunu söylemesinin ardından açıklama yaptı.

4. TUR İÇİN TARİH VERDİ

Reuters’ta yer alan habere göre Peskov, Rus basınına verdiği demeçte, Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden müzakerelerin 4'üncü turunun yarın yapılmasının planlandığını açıkladı.



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