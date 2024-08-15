Güvelerle mücadelede yeni yöntem: Minik eşek arıları görevlendirildi

Yayınlanma: 15.08.2024 - 11:44

Güncelleme: 15.08.2024 - 11:44

Rentokil, müzeler, tarihi mekanlar ve evlerde güve istilalarına karşı yeni bir strateji olarak parazitoid yaban arılarını kullanmayı planlıyor.

Bu minik yaban arıları, güvelerin yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakarak larvaların çıkmasını engelliyor ve böylece güvelerin üremesini durduruyor.

Yaban arıları, sadece 0,5 mm boyutunda olup, zehirli böcek ilaçlarının yerine sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

Bu yöntem, özellikle hassas ve değerli kumaşların bulunduğu müzeler ve tarihi alanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Rentokil'in teknik akademi başkanı Paul Blackhurst, "Entosite, kıyafet güvesi istilalarını nazikçe ve etkili bir şekilde ortadan kaldıran devrim niteliğinde toksik olmayan bir çözümdür" dedi.

Bu yaban arıları, özel olarak tasarlanmış poşetler aracılığıyla dolaplar, çekmeceler veya güvelerin saklanabileceği diğer alanlara yerleştiriliyor.

Yavaş salınımlı bu poşetler, birkaç hafta boyunca düzenli olarak yaban arısı salımı sağlıyor. Bu sayede, güve yumurtaları tükendiğinde yaban arıları da doğal olarak ölüyor.

Oxford Üniversitesi'nden Prof. Charles Godfray, parazitoid yaban arılarının "doğal zararlı kontrolü" olarak son derece önemli olduğunu belirtiyor.

Parazitoid yaban arıları, özellikle beyaz sinek ve yaprak madencileri gibi spesifik zararlılarla mücadelede etkili olmuş ve kimyasal ilaçların kullanımını gereksiz kılmıştır. Rentokil'in bu yeni stratejisi, hem çevre dostu hem de zararlı böceklere karşı etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor.