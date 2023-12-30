Hastane müdüründen Noel partisi: Soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 30.12.2023 - 11:33

Güncelleme: 30.12.2023 - 11:34

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Erythros Stavros (Kızıl Haç) hastanesinde düzenlenen bir Noel partisi Yunanistan'da büyük bir skandala neden oldu.

Yunan basınının aktardığına göre, hastabakıcılar sedyede bir hastayı taşırken hemşireler orta koridorda "canlı müzik" eşliğinde dans etti.

Haberde, "Erythros Stavros hastanesinden gelen ve Noel'den birkaç gün önce görev başındayken düzenlenen bir partiye ait görüntüler haklı olarak öfkeli tepkilere yol açtı. Aralarında Pavlos Polakis'in de bulunduğu sosyal medya kullanıcıları, hastane bahçesinde şarkı söyleyip dans eden insanların ve sağlık görevlileri ile orkestra arasında bir hastayı götüren hastabakıcıların yer aldığı bir video yayınladı" denildi.

Noel partisinin 20 Aralık'ta gerçekleştiği, ancak buna tepki muhalefetteki SYRIZA partisinden bir milletvekili olan Pavlos Polakis'in videoyu 29 Aralık akşamı X'de yayınlamasının ardından geldi.

Polakis, "Tam bir aşağılanma... Erythros Stavros Hastanesi'nde bir görev gününde, orta koridorda bir müzik aleti partisi, bir sedye taşınıyor! Bu olay bakan olarak benim önümde gerçekleşmeliydi" dedi.

Yunan basını, kutlamanın 20 Aralık'ta videoda dans eden hastane yöneticisi Elpinica Tavianatu tarafından organize edildiğini yazdı.

Haberde, "Video en az bir haftadır ortaya çıkmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı yönetiminden, idari soruşturmanın başlatıldığının duyurulduğu Cuma akşamına kadar en ufak bir tepki gelmedi" denildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hastane müdürünün eylemleri, idari memurların ve çalışanların statüsüne ilişkin kanunun ihlali nedeniyle Bakan Michael Chrysochoidis'in talimatıyla disipline edilecek.

Yunan Kızılhaçı hastane ile hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.