Hatay'ın İskenderun Limanı'nda meydana gelen hasar görüntülendi

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 17:19

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 17:19

Jeo-uzamsal istihbarat araştırmacısı Damien Symon, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından İskenderun Limanı'ndaki hasarı tüm ayrıntılarıyla gösteren bir GIF paylaştı.

Maxar tarafından paylaşılan uydu görüntüleri kullanılarak hazırlanan animasyon, İskenderun Limanı'nın sarsıntılar nedeniyle aldığı hasarı gösteriyor.

GIF'te yangın nedeniyle tahrip olmuş konteynerler ve vinçler görülüyor.

This gif made from Maxar images, shows the scale of damage at Iskenderun Port after the #TurkeyEarthquake #Deprem, containers & cranes can be seen burnt, destroyed & toppled over,

an estimated US$600+ million loss



https://t.co/dfaTQzeEVP pic.twitter.com/lyNOZGvTab — Damien Symon (@detresfa_) February 14, 2023

Symon, İskenderun Limanı'nda gerçekleşen yıkıma ilişkin yaptığı açıklamada, meydana gelen hasarın tahmini değerinin 600 milyon doların üzerinde olduğunu yazdı

Symon, "Maxar görüntülerinden elde edilen bu GIF, deprem sonrasında İskenderun Limanı'nda meydana gelen hasarın boyutlarını göstermektedir; konteynerler ve vinçler yanmış, yıkılmış ve devrilmiş olarak görülebilmektedir. Tahmini kayıp 600 milyon doların üzerindedir" dedi.

Fotoğraf: Maxar

YANGIN ÇIKMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 kentten biri olan Hatay'ın İskenderun Limanı'nın konteyner deposunda yangın çıkmıştı.

3 gün süren yangın Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde orman yangınları için kullanılan Beriev yangın söndürme uçağı ve T79 yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle kontrol altına alınmıştı.