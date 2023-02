Hatay'ın İskenderun Limanı'nda meydana gelen hasar görüntülendi

Jeo-uzamsal istihbarat araştırmacısı Damien Symon, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından İskenderun Limanı'ndaki hasarı tüm ayrıntılarıyla gösteren bir GIF paylaştı.

Maxar tarafından paylaşılan uydu görüntüleri kullanılarak hazırlanan animasyon, İskenderun Limanı'nın sarsıntılar nedeniyle aldığı hasarı gösteriyor.

GIF'te yangın nedeniyle tahrip olmuş konteynerler ve vinçler görülüyor.

This gif made from Maxar images, shows the scale of damage at Iskenderun Port after the #TurkeyEarthquake #Deprem, containers & cranes can be seen burnt, destroyed & toppled over,

an estimated US$600+ million loss



