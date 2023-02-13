İBB'nin İskenderun'a gönderdiği hastane gemisi hasta kabulüne başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlerin tedavisi için bölgeye gönderdiği Orhan Gazi-1 adlı hastane gemisinin İskenderun’daki Assan Port Limanı’nda hasta kabulüne başladığını duyurdu.

ANKA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 23:01
İBB'nin İskenderun'a gönderdiği hastane gemisi hasta kabulüne başladı
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İBB, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 10 ili etkileyen depremlerin ardından, bölgedeki depremzedeler için İDO Orhan Gazi-1 adlı hastane gemisini Hatay’ın İskenderun ilçesine gönderdi. Konuya ilişkin İBB’den bugün yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak Orhan Gazi-1 adlı hastane gemisi İskenderun Assan Port Limanı’nda hasta kabulüne başladı. İçerisinde muayene odaları, yatakhane, yemekhane, çocuk oyun alanı ve 570 kişilik kapasitesi bulunmaktadır. Günlük sabah kahvaltısı ve öğle, akşam yemeği hizmeti verilmektedir.”


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