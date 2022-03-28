Hava savunma sisteminde rota yeniden Avrupa

28 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’ler üzerindeki tartışma sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye-Fransa-İtalya olarak çalışmalarımızı sürdürmeyi karar altına aldık” sözlerini İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin olumlu açıklamaları izledi. Türkiye ile Fransız-İtalyan ortaklığı Eurosam ile SAMP/T hava savunma sisteminin ortak üretimi için üç ülke arasındaki görüşmelerin mayısta yeniden başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta katıldığı NATO Zirvesi dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada “Türkiye-Fransa-İtalya olarak üçlü attığımız adımları yeniden hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürmeyi karar altına aldık” dedi. “Fransa-İtalya-Türkiye STAMP/T füzesini mi kastediyorsunuz” sorusu üzerine “Evet, Eurosam. O konuyu Macron ile görüştüğümüz gibi Draghi ile de görüştük. Draghi de benden sonra Macron ile yaptığı görüşmede bu konuyu açtı” ifadelerini kullandı. Draghi de İtalyan basınına, “Kesintiye uğrayan işbirliği forumlarından biri Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki gruptu. Bu grubu yeniden işler hale getirmeye karar verdik, yakında toplantı yapacağız” açıklamasında bulundu.

ÜÇ ÜLKEDEN ORTAK İMZA

2017 sonunda NATO sistemleriyle de uyumlu uzun menzilli hava savunma sistemi üretmek için Türkiye, Fransa ve İtalya ile anlaşmaya vardı. Erdoğan’ın 5 Ocak 2018’de Paris’te Macron’la görüşmesinin ardından Eurosam konsorsiyumu ile Türk savunma sanayisi şirketleri ASELSAN ve ROKETSAN arasında da bir sözleşme imzalandı.