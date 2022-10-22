Hava yolu şirketi İngiltere'nin mülteci planından çekildi
İngiltere'nin ülkedeki mültecileri Ruanda'ya göndermek için anlaştığı havayolu şirketi, plandan çekildi.
İspanya merkezli Privilege Style havayolu şirketi, İngiltere'nin yasa dışı yollarla ülkeye gelen mültecileri Afrika ülkesi Ruanda'ya gönderme planından çekildiğini duyurdu.
İngiltere hükümetinin "son çare hava yolu" olarak bilinen şirket, sosyal medya ve e-posta aracılığıyla yapılan baskılara dayanamadı. Privilege Style, artık Ruanda'ya uçuş yapmayacağını söyledi.
The Guardian'ın haberine göre, Privilege Style, kampanyalara öncülük eden Freedom from Torture (İşkenceden gelen Özgürlük) adlı yardım kuruluşuna yazdığı mektupta, "Haziran 2022 için planlanan tek uçuşun askıya alınmasından bu yana Ruanda'ya hiç uçmadı" dedi.
İşkenceden gelen Özgürlük kuruluşunun aktivistleri, Privilege Style şirketine “yılın en kötü havayolu” ödülü vermişti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Haziran ayındaki ilk uçuşunu son anda engellemişti.
İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etmeden önce planı devam ettirme sözü vermişti.
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