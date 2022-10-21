İngiltere'de başbakanı deviren 'Marul' meclis sarayına yansıtıldı

21 Ekim 2022 Cuma, 13:57

İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa sonrası DailyStar gazetesinin mizah konusu oldu.

İngiliz gazetesi DailyStar, marulun "Marul mu yoksa Truss mı daha çok dayanır?'" yarışmasından zaferle ayrılmasını kutladı.

DailyStar, Truss'ın istifa kararını kamuoyu açıklamasını ardından "muzaffer marulu" Avam Kamarası'nın(alt meclis) toplandığı Westminster Sarayı'nın duvarına yansıttı.

DailyStar, marulun meclis duvarına yansıtılması ile ilgili "Westminster Sarayı'nın duvarlarına ışınlanarak Avam Kamarası'na girdi" yazdı.

Liz Truss, 45 günlük görev süresi ile İngiltere'nin en kısa süreli başbakanı olarak ülke tarihine geçti.