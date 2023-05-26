Havada panik anları: Uçak kapısı aniden açıldı
Güney Kore'de 194 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının kapısı aniden açıldı. Uçakta büyük korku yaşanırken, bazı yolcular nefes darlığı yaşadı.
Güney Kore'de Daegu Uluslararası Havalimanı'na inmek için alçaldığı sırada kapısı açılan Asiana Hava Yolları'na ait uçak, güvenli iniş yaptı.
Yonhap'ın haberine göre, 194 yolcusuyla Güney Kore'nin Jeju Adası'ndan havalanan uçağın kapısı, iniş sırasında henüz bilinmeyen sebeple açıldı.
Daegu Uluslararası Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamada, olayın uçak inişe geçtiği sırada yaşandığı ve uçağın havalimanına güvenli iniş gerçekleştirdiği belirtildi.
Olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilen açıklamada, bazı yolcuların panik ve nefes darlığı şikâyetiyle hastanelere sevk edildiği bildirildi.
Asiana Hava Yolu yetkililerinin açıklamasında, uçağın kapısının çıkışa yakın oturan yolculardan birinin kapı koluna dokunduğu için açılmış olabileceği ifade edildi.
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