Havada sarhoş yolcu krizi: Acil iniş yaptı

Yayınlanma: 03.03.2024 - 10:07

Güncelleme: 03.03.2024 - 10:07

United Airlines, Londra'dan ABD'nin New Jersey eyaletine giden uçağın, sarhoş iki yolcunun "rahatsızlık vermesi" üzerine yön değiştirerek Maine'e acil iniş yaptığını açıkladı.

UA883 sefer sayılı uçuş Heathrow'dan kalktı ve Newark'a inmesi gerekirken Bangor Uluslararası Havaalanına yönlendirildi. BBC'ye e-posta yoluyla bir açıklama yapan United Airlines, polisin inişten sonra iki yolcuyu gözaltına aldığını söyledi.

Yolcular United Airlines'ın gelecekteki uçuşlarından men edilecek.

Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, "United'ın 883 sefer sayılı uçuşu, sarhoş görünen iki yolcunun rahatsızlık vermesi üzerine bu sabah Bangor'a iniş yapmıştır" denildi.

Yetkililer, "Kolluk kuvvetleri iki yolcuyu gözaltına aldı ve uçuş Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na doğru yeniden hareket etti. Biz bu konuyu incelerken söz konusu müşteriler gelecekteki United uçuşlarından men edileceklerdir" diye konuştu.

Federal Havacılık İdaresi yaptığı açıklamada, 150 kişi ve 10 mürettebatın bulunduğu uçağın Londra'dan 07:52'de ayrıldığını ve Maine'e güvenli bir şekilde indiğini söylerken, Boeing 767'de yaşananları "yolcu rahatsızlığı" olarak tanımladı.