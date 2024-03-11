Havada teknik arıza krizi: 50 yaralı

Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya giden uçaktaki teknik arıza sonucu, yolcuların ani düşüşe benzettikleri sarsıntı sırasında yaklaşık 50 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:20
Havada teknik arıza krizi: 50 yaralı
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New Zealand Herald'ın haberine göre, Sydney kentinden Auckland'e hareket eden Şili merkezli Latam Hava Yollarına ait uçakta havadayken teknik arıza nedeniyle şiddetli sarsıntı oldu.

Uçaktaki sarsılma sonucu yaklaşık 50 kişi yaralandı.

Auckland Havalimanı'na inen uçaktaki yaralılara tıbbi müdahale yapıldı, 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yolculardan biri, teknik arıza nedeniyle yaşanan sarsıntıyı ani düşüşe benzetti.

Latam Hava Yollarından yapılan açıklamada, "Uçak, planlandığı üzere Auckland Havalimanı'na indi. Olaydan bazı yolcular ve kabin memurları olumsuz etkilendi" bilgisi paylaşıldı.

Teknik arızaya ilişkin detaya yer verilmeyen açıklamada olay nedeniyle duyulan üzüntü ifade edildi.


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