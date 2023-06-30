Havalimanında dehşet: Yolcunun yürüyen banta sıkışan bacağı 'kesilerek' kurtarıldı

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 57 yaşındaki bir yolcunun ayağı diz üstüne kadar havalimanındaki yürüyen banta sıkışınca, görevliler yolcunun bacağını olay yerinde diz üstünden kesmek zorunda kaldı.

DHA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 13:50
Havalimanında dehşet: Yolcunun yürüyen banta sıkışan bacağı 'kesilerek' kurtarıldı
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Don Mueang Uluslararası Havalimanı (DMK) yetkilileri, önceki gün açıklama yaparak 57 yaşındaki kadın bir yolcunun ayağının Terminal 2’deki yürüyen banta sıkıştığı, sağlık ekiplerinin ve görevlilerin yolcuyu kurtarmak için olaya müdahale ettiğini belirtti.

BACAĞI DİZ ÜSTÜNDEN KESİLDİ

Öte yandan yerel basın, kadının bacağının sağlık görevlilerince olay yerinde diz üstünden kesildiğini duyurdu.

HAVALİMANI TÜM TEDAVİ VE TAZMİNAT MASRAFLARINDAN SORUMLU

Olayın nasıl meydana geldiği konusunda soruşturma yapıldığını ifade eden havalimanı yetkilileri, “Don Mueang Havalimanı Müdürü ve yönetimi tedavisini takip etmek üzere hastayı ziyaret etti. Bhumibol Hastanesi sağlık ekibinden hastanın şu anda sağlık ekibi tarafından tedavi sürecinde olduğu bilgisini aldılar. Don Mueang Havalimanı yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü duymaktadır, tüm tedavi ve tazminat masraflarından tamamen sorumludur” denildi.


Tayland yolcu ampute

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