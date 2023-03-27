Havalimanında korkutan anlar: Savrulan araç THY uçağına çarptı

Avusturya Viyana Havalimanı'nda şiddetli rüzgâr nedeniyle apronda savrulan bir araç, İstanbul seferine hazırlanan THY uçağına çarptı.

DHA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 16:14
Havalimanında korkutan anlar: Savrulan araç THY uçağına çarptı
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Türk Hava Yolları'nın (THY) TC-JHN kuyruk tescilli Boeing 737-8F2 tipi uçağı yerel saatle saat 11.40'ta planlanan İstanbul seferi öncesi Viyana Havalimanı'nda son hazırlıklarını tamamladı. Bu sırada şiddetli rüzgâr nedeniyle apronda bulunan bir araç, savrularak THY uçağına çarptı.

Kazanın ardından yapılan kontrollerde uçakta küçük çaplı hasar meydana geldi. THY uçağı seferden çekilirken, yolcuların THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla İstanbul'a gönderileceği bildirildi. 

 


Viyana Havalimanı THY

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