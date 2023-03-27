THY'nin İsrail uçuşlarına grev engeli

İsrail'deki gösteriler sonrası Ben Gruion Havalimanı'nda da grev başlatıldı. THY, grev nedeniyle İsrail'e uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:06
THY'nin İsrail uçuşlarına grev engeli
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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü.

İsrail'in uluslararası havalimanı Ben Gurion'da hükümetin yargı düzenlemesine tepki olarak başlatılan grev nedeniyle seferler durduruldu.

Gelişmeler üzerine THY'nin bugün yapılması planlanan TK-786 İstanbul-Tel Aviv, TK-787 Tel Aviv-İstanbul, TK -794 İstanbul-Tel Aviv, TK- 795 Tel Aviv-İstanbul, TK -7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv, TK- 7709 Tel Aviv- Sabiha Gökçen seferleri iptal edildi.


Türk Hava Yolları Binyamin Netanyahu israil

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