Havalimanında kurallar sil baştan... Seyahat edecekler dikkat: Artık tamamen yasak!

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), yolcu güvenliğini tehdit eden yangın riskine karşı yeni bir düzenlemeye gitti. Seyahat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yapılan açıklamada, lityum piller ve taşınabilir şarj cihazlarının artık valizlerde taşınmasının yasaklandığı duyuruldu. İşte ayrıntılar...

Havalimanında kurallar sil baştan... Seyahat edecekler dikkat: Artık tamamen yasak!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 16:51

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) yetkilileri, hatalı üretilen ya da yanlış kullanılan lityum pillerin kısa devreye yol açabileceğini belirtti.

Bu durumun, "termal kaçış" adı verilen bir süreçle pillerin aşırı ısınmasına ve patlayarak diğer pilleri de tutuşturmasına neden olabileceği ifade edildi. Uçuş sırasında meydana gelebilecek böyle bir patlamanın ciddi güvenlik riski taşıdığına dikkat çekildi.

ARTIK TAMAMEN YASAK

Seyahat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yapılan açıklamada, lityum piller ve taşınabilir şarj cihazlarının artık valizlerde taşınmasının yasaklandığı duyuruldu.

KARGO BÖLÜMÜNDE YANGINA MÜDAHALE ZOR

Uzmanlar, patlamanın kabin dışındaki kargo bölümünde gerçekleşmesi durumunda mürettebatın müdahale imkanının büyük ölçüde azaldığını vurguladı.

Bu durumun, hem uçuş güvenliğini hem de yolcu hayatını tehlikeye attığına işaret edildi.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ DE ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Yeni düzenlemeyle birlikte, birçok havayolu firması da önlemlerini sıkılaştırdı. Taşınabilir şarj cihazlarının üst dolaplarda veya kontrolsüz biçimde kabin bagajında taşınması bazı şirketlerce yasaklandı. Lityum pil içeren cihazların yalnızca el bagajında, belirli kurallar çerçevesinde taşınmasına izin verildiği belirtildi.

RİSKLİ CİHAZLARIN LİSTESİ AÇIKLANDI

CAA, yangın riski taşıyan cihazları da tek tek açıkladı. Buna göre yolcuların dikkat etmesi gereken cihazlar arasında şu ürünler yer alıyor:

  • Powerbank (taşınabilir şarj cihazları)
  • Lityum pille çalışan fotoğraf makineleri
  • Elektrikli scooter bataryaları
  • Dizüstü bilgisayar yedek bataryaları
  • Cep telefonu yedek bataryaları

Bu tür cihazların kargo bölümünde değil, yolcunun yanında, el bagajında taşınması gerektiği vurgulandı.

CAA ayrıca, yolcuların seyahate çıkmadan önce kullanacakları havayolu firmasının taşıma kurallarını dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlattı.


Etiketler: #HAValimanı

İlgili Haberler

Dünyanın en pahalı havalimanı... İstanbul Havalimanı'ndaki fiyatlar İtalyanların da diline düştü: Bir muz 280 TL, Big Mac menü 890 TL!

Dünyanın en pahalı havalimanı... İstanbul Havalimanı'ndaki fiyatlar İtalyanların da diline düştü: Bir muz 280 TL, Big Mac menü 890 TL!
İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılara suçüstü: Cep telefonu, kürk, kol çantası, spor ayakkabı...

İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılara suçüstü: Cep telefonu, kürk, kol çantası, spor ayakkabı...
Son Dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında yangın

Son Dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında yangın
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler