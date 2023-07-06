Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona atlayan baba ve oğul sınır dışı edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İstanbul-Tel Aviv uçuşunu kaçırdığı gerekçesiyle körük kapısını zorlayarak açtıktan sonra aprona atlayan baba ile oğlu, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 15:40
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona atlayan baba ve oğul sınır dışı edildi
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Geçen günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen olayda, İstanbul-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının, saat 13.10'da yolcu alımını tamamlamasının ardından uçağa biniş işlemlerini kaçıran 5 kişilik İsrailli aileden baba ve oğlu, harekete hazırlanan uçağı körük kapısını zorlayarak 3 metre mesafe yükseklikten aprona atlamıştı.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Olayı gören görevliler, baba ve oğluna müdahale ederken, polis ekipleri de olay yerine hızla gelerek iki kişiyi yakaladı. 'Uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmekten' işlem yapılan iki yolcu savcılığa sevk edildikten sonra İl Göç İdaresine teslim edildi. Burada işlemleri tamamlamam baba ve oğlu, sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi. 


Sabiha Gökçen apron

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