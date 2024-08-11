Havalimanındaki bagaj taşıma bandına sıkıştı: 5 saat sonra bulundu!
ABD’de Chicago'daki O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda 10 Ağustos’ta 57 yaşındaki bir kadının cansız bedeni bulundu. Kadının havalimanının bagaj bölümündeki taşıma bandına sıkıştığı ve feci şekilde can verdiği ifade edildi.
Chicago İtfaiyesi sözcüsü Larry Langford, yerel medyaya yaptığı açıklamada kadının cansız bedeninin havalimanının yasaklı bagaj odalarından birinde bulunduğunu ve "bagaj taşımak için kullanılan bant sistemine sıkıştığını" söyledi.
Polis, kadının 57 yaşında olduğunu belirtti ancak ismini açıklamadı.
ABD Çalışma Bakanlığı, yerel medyaya yaptığı açıklamada kadının havalimanı çalışanı olmadığını ifade etti.
İNTİHAR İDDİASI
Kadının olay öncesinde, havalimanının diğer yasak bölgelerine de girmeye çalışırken fark edildiği aktarıldı.
Associated Press'in haberine göre, güvenlik kameraları sayesinde kadının sadece bölgeye girme anı görülüyor ancak nasıl öldüğü bilinmiyor.
Chicago Sun-Times'a konuşan bir kaynak, "Birden fazla noktadan giriş yapmaya çalışıyordu. Sebebinin ne olduğundan emin değiller. Havaalanının güvenli tarafına geçmeye çalışıyordu" dedi.
BEŞ SAAT SONRA FARK EDİLDİ
Chicago İtfaiyesi, yerel saatle 19:30 civarında bagaj taşımak için kullanılan makinelere sıkışmış cansız bir kadın çağrısı aldı.
Kadın, havalimanının uluslararası uçuşlar için kullanılan Terminal 5'teki bagaj alanında bulundu.
Polis, kadının güvenlik kamerasında yerel saatle 14:30 civarında yasaklı alana girerken görüldüğünü söyledi.
Chicago polisi, ceset üzerinde otopsi yapılacağını ve soruşturma başlatıldığını duyurdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Zincir markette skandal görüntüler
- ‘Tıpta uzman olmayan’ başkanın ihlali ortaya çıktı
- Instagram erişime açıldı!
- 'Bilet ücretlerini İmamoğlu karşıladı'
- 'Allah rızası için bu zulmü durdurun'
- O sözleri yargıya taşınıyor!
- Dehşetten yeni görüntüler
- Sınırın sıfır noktasında hasat başladı
- Filenin Sultanları, Olimpiyat dördüncüsü
- 1. Lig'in açılış haftasında maç iptal oldu