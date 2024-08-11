Havalimanındaki bagaj taşıma bandına sıkıştı: 5 saat sonra bulundu!

Yayınlanma: 11.08.2024 - 14:09

Güncelleme: 11.08.2024 - 14:09

Chicago İtfaiyesi sözcüsü Larry Langford, yerel medyaya yaptığı açıklamada kadının cansız bedeninin havalimanının yasaklı bagaj odalarından birinde bulunduğunu ve "bagaj taşımak için kullanılan bant sistemine sıkıştığını" söyledi.

Polis, kadının 57 yaşında olduğunu belirtti ancak ismini açıklamadı.

ABD Çalışma Bakanlığı, yerel medyaya yaptığı açıklamada kadının havalimanı çalışanı olmadığını ifade etti.

İNTİHAR İDDİASI

Kadının olay öncesinde, havalimanının diğer yasak bölgelerine de girmeye çalışırken fark edildiği aktarıldı.

Associated Press'in haberine göre, güvenlik kameraları sayesinde kadının sadece bölgeye girme anı görülüyor ancak nasıl öldüğü bilinmiyor.

Chicago Sun-Times'a konuşan bir kaynak, "Birden fazla noktadan giriş yapmaya çalışıyordu. Sebebinin ne olduğundan emin değiller. Havaalanının güvenli tarafına geçmeye çalışıyordu" dedi.

BEŞ SAAT SONRA FARK EDİLDİ

Chicago İtfaiyesi, yerel saatle 19:30 civarında bagaj taşımak için kullanılan makinelere sıkışmış cansız bir kadın çağrısı aldı.

Kadın, havalimanının uluslararası uçuşlar için kullanılan Terminal 5'teki bagaj alanında bulundu.

Polis, kadının güvenlik kamerasında yerel saatle 14:30 civarında yasaklı alana girerken görüldüğünü söyledi.

Chicago polisi, ceset üzerinde otopsi yapılacağını ve soruşturma başlatıldığını duyurdu