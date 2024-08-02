Havayollarından flaş karar: İran hava sahası kullanılmayacak

Singapur Havayolları'nın uçuşlarında İran hava sahasını kullanmayacağı ve alternatif rotalara başvuracağı belirtildi.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:49
Havayollarından flaş karar: İran hava sahası kullanılmayacak
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Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle havayolları şirketleri alternatif rotaları tercih etmeye başladı.

Singapur Havayollarından (SIA) yapılan açıklamada, şirketin İran hava sahasını kullanmayacağı ve alternatif rotalara başvuracağı bildirildi.

Açıklamada, alternatif rotaların bugünden itibaren değişeceği, "Amsterdam, Brüksel, Kopenhag, Frankfurt, İstanbul, Londra, New York, Manchester, Milano, Münih, Paris, Roma ve Zürih" uçuşlarının bu durumdan etkileneceği ifade edildi.

'HERHANGİ BİR UÇUŞ İPTAL EDİLMEDİ'

Bu durumun bazı uçuşlar için normalden daha uzun seyahat sürelerine sebep olacağı aktarılan açıklamada, ancak herhangi bir uçuşun iptal edilmediği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Orta Doğu'daki durumu yakından izlemeye devam edeceğiz ve uçuş rotalarımızı gerektiği gibi ayarlayacağız" ifadesi kullanıldı.


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