İran dini lideri Hamaney'in İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiği iddia edildi

ABD basınının iki Devrim Muhafızı'na dayandırdığı haberlerde, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiği iddia edildi.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 23:44
İran dini lideri Hamaney'in İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiği iddia edildi
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim arttı.

ABD basınının aralarında iki Devrim Muhafızı'nın da bulunduğu 3 İranlı yetkiliye dayandırdığı haberlerde, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiği iddia edildi.

Haberlerde, söz konusu emrin sabah saatlerinde Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında verildiği aktarıldı.


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