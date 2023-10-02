Havayolu çalışanlarına yeni kısıtlama: Parfüme yasak

Hindistan, alkollü ürünlerin kullanımına ilişkin tüzük ile hava yolu çalışanlarının parfüm kullanmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 14:15
Havayolu çalışanlarına yeni kısıtlama: Parfüme yasak
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Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), pilotlar ve kabin görevlilerinin parfüm kullanmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

The Hindu sitesinin haberine göre DGCA, alkollü ürünlerin kullanımına ilişkin tüzükte değişiklik teklif etti.

Yönetmelikte halihazırda pilotlar ve kabin memurları hakkında uçuş öncesi ağız gargarası ve diş jeli gibi alkol içeren ürünlerin kullanımına ilişkin düzenleme olmasına karşın, önerilen yeni düzenlemede parfüm kullanımına da değinildi.

Yeni düzenlemede mürettebat tarafından parfüm kullanılmaması, aksi durumda alkolmetreyle yapılacak testlerin pozitif sonuç verebileceği ifade edildi.

Sağlık durumları nedeniyle alkol içeren ürün veya ilaç kullanan mürettebatın, uçuş öncesi kurum doktoruna muayene olmaları gerektiği vurgulandı.


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