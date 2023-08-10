Hawaii’de orman yangını: 6 ölü

ABD’nin adalardan oluşan Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’nda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 09:53
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ABD’nin adalardan oluşan Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki yangın devam ediyor. Maui Belediye Başkanı Richard Bissen yaptığı açıklamada, yangında şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve can kaybının artabileceğini açıkladı.

Adada çıkan üç yangın nedeniyle 13 yerleşim bölgesinin tahliye edildiğini ifade eden yetkililer, 16 yolun ulaşıma kapatıldığını ve vatandaşlar için 5 sığınağın açıldığını belirtti.

Yangında kaç ev veya iş yerinin hasar gördüğü henüz bilinmezken, binlerce kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.


ABD Hawaii Yangın

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