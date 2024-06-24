Kurtlarla 'samimi deneyim' vaadi: Hayvanat bahçesinde konaklayan kadına saldırı

Yayınlanma: 24.06.2024 - 17:48

Güncelleme: 24.06.2024 - 17:48

Bir kaynak, Paris'in dışındaki bir hayvanat bahçesinde üç kurdun 37 yaşındaki bir kadına saldırdığını ve kadının yaşam mücadelesi verdiğini aktardı.

Agence France-Presse'e konuşan kaynak, Thoiry Hayvanat Bahçesi’ndeki pansiyonda kalan kadının boynundan, baldırından ve sırtından ısırıldığını söyledi.

"ÇOK SAMİMİ BİR DENEYİM"

Kadının, geceyi ailesiyle birlikte, hayvanat bahçesindeki pansiyonda geçirdikten sonra tek başına koşuya çıktığı düşünülüyor.

Pansiyonun internet sitesinde, geceliğinin 220 ila 760 avro (7 bin 770 TL ila 26 bin 841 TL) arasında değişen fiyatlarla kiralandığı yazıyor.

İlanda, ”Kurt bölgesindeki kulübelerde sessiz bir dinlenme" vaat ediliyor. "Oturma odanızdan görebileceğiniz kutup kurtlarıyla, türünün tek örneği, çok samimi bir deneyim" sunuluyor.

BÖLGE BAŞSAVCISINDAN AÇIKLAMA

Versailles başsavcısı Maryvonne Caillibotte, kadının hayatının tehlikede olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Caillibotte, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ”Kadın arabalarla sınırlı olması gereken safari bölgesine girmiş. İşte orada, üç kurt tarafından saldırıya uğramış. Kadın bir hata mı yaptı, yoksa kurt bölgesine giden yol iyice işaretlendirilmiş değil miydi, bu net değil. İlk yardım ekipleri, olay yerine hızlı bir şekilde ulaştıktan sonra kurtları uzaklaştırdılar ve kurtlar kendi bölgelerine döndüler."

Kaynak, kadının oraya ulaşmak için güvenlik sistemlerini, bir hendeği ve elektrikli çitleri aşmış olması gerektiğini aktardı.

Polis olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

THOIRY HAYVANAT BAHÇESİ

Thoiry hayvanat bahçesi 1968 yılında, 16. yüzyıldan beri ailesine ait olan şatonun sahibi Paul de la Panouse tarafından kuruldu.

Hayvanat bahçesini 2018 yılında bir grup yatırımcıya satan De la Panouse, nisan ayında, yerel L'Independant gazetesine verdiği demeçte, hayvanat bahçesini başlangıçta Kenya'dan getirilen 120 hayvan yüklü bir gemiyle nasıl doldurduğunu anlatmıştı.