Hayvan hakları savunucusu PETA, Türkiye'ye bir ekip gönderdiğini duyurdu

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 00:08

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 00:08

Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA), Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından harekete geçti.

PETA, depremden etkilenen köpek ve kediler başta olmak üzere diğer hayvanlar hakkında çalışmalar yapmak için Türkiye'ye bir ekip gönderdiğini duyurdu.

PETA'nın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "PETA, depremin ardından mahsur kalan, korkan, yaralanan veya evsiz kalan köpek, kedi ve diğer hayvanlara yardım etmek için Türkiye'ye doğru yola çıktı" denildi.

Sky News'in aktardığına göre örgütün bir üyesi, yanlarında yiyecek, kafes ve su da dahil olmak üzere çok sayıda malzeme götürdüklerini belirterek, "Oraya vardığımızda ne bulacağımıza dair hiçbir fikrimiz yok, ancak planımız mümkün olduğunca çok sayıda hayvana yardım etmek" dedi.