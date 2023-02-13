Hayvan hakları savunucusu PETA, Türkiye'ye bir ekip gönderdiğini duyurdu
Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA), Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremde etkilenen hayvanlar için Türkiye'ye bir çalışma ekibi gönderdiğini duyurdu.
Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA), Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından harekete geçti.
PETA, depremden etkilenen köpek ve kediler başta olmak üzere diğer hayvanlar hakkında çalışmalar yapmak için Türkiye'ye bir ekip gönderdiğini duyurdu.
PETA'nın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "PETA, depremin ardından mahsur kalan, korkan, yaralanan veya evsiz kalan köpek, kedi ve diğer hayvanlara yardım etmek için Türkiye'ye doğru yola çıktı" denildi.
Sky News'in aktardığına göre örgütün bir üyesi, yanlarında yiyecek, kafes ve su da dahil olmak üzere çok sayıda malzeme götürdüklerini belirterek, "Oraya vardığımızda ne bulacağımıza dair hiçbir fikrimiz yok, ancak planımız mümkün olduğunca çok sayıda hayvana yardım etmek" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
- TCDD'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması
- MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı
- Yandaş Sevda Türküsev'den skandal sözler
- Muhabir Öztürk'ün kurtarma ekiplerine müdahalesine tepki
- Enkazdan kurtarılmayı bekleyen kişi sayısını açıkladı
- Can kaybında büyük artış!
- Riskli bölgeleri açıkladı, 'Felaket olur' diyerek uyardı
- Depremin yeni görüntüsü: Tam o an...
- Yandaş Selmanoğlu'ndan acının kalbinde provokasyon