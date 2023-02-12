Barcelona'dan depremzedelere destek mesajı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında oynanan Villarreal - Barcelona karşılaşması öncesinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.
Dünya çapındaki spor kulüplerinden depremde zarar gören yurttaşlara destek mesajları gelmeye devam ediyor.
İspanya La Liga'nın 21. haftsında oynanan Villarreal - Barcelona karşılaşmasında depremde zarar gören Türkiye ve Suriye için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Barcelona Kulübü, saygı duruşunu resmi sosyal medya hesabından paylaşırken depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına destek olunmasını istedi.
Minute of silence for the victims of the earthquake in Turkey and Syria ?? pic.twitter.com/i0bYMoqTXx— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 12, 2023
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