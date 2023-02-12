Barcelona'dan depremzedelere destek mesajı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında oynanan Villarreal - Barcelona karşılaşması öncesinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 23:38
Barcelona'dan depremzedelere destek mesajı
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Dünya çapındaki spor kulüplerinden depremde zarar gören yurttaşlara destek mesajları gelmeye devam ediyor.

İspanya La Liga'nın 21. haftsında oynanan Villarreal - Barcelona karşılaşmasında depremde zarar gören Türkiye ve Suriye için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Barcelona Kulübü, saygı duruşunu resmi sosyal medya hesabından paylaşırken depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına destek olunmasını istedi.


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