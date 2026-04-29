Hells Angels kulübüne dev operasyon: Necati Arabacı bağlantısı gündeme geldi

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde, organize suç örgütlerine yönelik en kapsamlı operasyonlardan biri başlatıldı.

Polis, Hells Angels (Cehennem Melekleri) motosiklet kulübü üyeleri ve bağlantılı isimlere yönelik geniş çaplı baskınlar düzenledi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre operasyona 1200’den fazla polis katıldı. Ağır silahlı özel harekât ekipleri, arama köpekleri ve zırhlı araçların da yer aldığı baskınlarda, sabahın erken saatlerinde eş zamanlı olarak 50’den fazla adrese girildi.

BILD'ın aktardığına göre, Leverkusen, Köln, Dortmund ve Duisburg başta olmak üzere çok sayıda kentte gerçekleştirilen baskınlarda, örgüt üyeleri ile destekçilerinin ev ve iş yerleri hedef alındı.

KULÜP YASAKLANDI

Operasyon kapsamında “Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen” adlı yapılanmanın yasaklandığı ve kapatıldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, bu adımın yürütülen soruşturmanın önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Operasyonun, suç örgütü kurma ve üyelik şüphesiyle yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Soruşturma, Düsseldorf Emniyeti koordinasyonunda ve organize suçlarla mücadele biriminin yönetiminde yürütülüyor.

BILD'a göre, son dönemde özellikle Köln çevresinde motosikletli çeteler arasında yaşanan saldırılar ve suikast girişimlerinin, operasyon kararında etkili olduğu ifade ediliyor.

Yetkililer, bölgede artan çete faaliyetlerinin yakından takip edildiğini vurguladı.

ÜYE SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

Yetkililer ayrıca, Hells Angels üyelerinin sayısında son yıllarda ciddi artış yaşandığına dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl grup üye sayısının önemli ölçüde yükseldiği ve bunun güvenlik açısından risk oluşturduğu değerlendiriliyor.

Operasyonun kapsamı ve elde edilen bulgulara ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

NECATİ ARABACI İDDİASI

DW Türkçe'nin aktardığına göre, kulübün liderlerinden biri olduğu ileri sürülen "Köln Babası" ya da "Cehennem Necati" lakaplarıyla anılan Necati Arabacı, Ekim 2025'te Türkiye'de gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmıştı.

Köln doğumlu Arabacı, İzmir'de tutuklu bulunuyor ve 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Hells Angels Motosiklet Kulübü (HAMC), Avrupa çapına yayılmış bir oluşum olarak biliniyor. Arabacı'nın, Hells Angels kulübünün Avrupa çapındaki patronu olarak kabul edildiği iddialar arasında.

1948 yılında kurulan ve 32 ülkede faaliyet gösteren kulüp, sık sık suç olaylarıyla gündeme geldiği için Hollanda'da yasaklanmıştı.

Necati Arabacı'nın, Almanya'da yeraltı dünyasının yakından tanıdığı bir isim olduğu ifade ediliyor.