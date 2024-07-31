Heniyye suikastına dünyadan tepkiler

Yayınlanma: 31.07.2024 - 09:32

Güncelleme: 31.07.2024 - 11:01

Hamas’ın siyasi lideri İsmail Heniyye, Tahran’da öldürüldü. Hamas ve İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırının, 'füze' saldırısı olduğunu öne sürdü ve İsrail’i suçladı. İran ve İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Heniyye suikastine yönelik ilk tepkiler şu şekilde:

Hamas Yetkilisi Sami Abu Zuhri:

"İsrail işgalinin kardeş Heniyye’yi suikastle öldürmesi, Hamas’ın ve halkımızın iradesini kırmaya yönelik ciddi bir tırmanış ve sahte hedefler elde etmeye yönelik bir girişimdir. Bu tırmanışın hedeflerine ulaşamayacağını teyit ediyoruz. Hamas bir kavram ve bir kurumdur, şahıslardan ibaret değildir. Hamas, fedakarlıklara rağmen bu yolda devam edecek ve zaferden eminiz."

Abdul Salam Heniyye, İsmail heniyye'nin oğlu:

"Babam vatanseverlik yolculuğu sırasında dört suikast girişiminden kurtuldu ve bugün Allah ona her zaman arzuladığı şehitliği bahşetti. Ulusal birliği sağlamak konusunda çok istekliydi ve tüm Filistinli grupların birliği için çabaladı. Bu suikastın, özgürlüğe kavuşana kadar mücadele edecek olan direnişi caydırmayacağını teyit ediyoruz."

Hizbullah Hareketi:

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden Heniyye’nin Tahran’da suikasta uğramasına ilişkin açıklama yaptı. "Büyük ve samimi lider Heniyye’nin ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu" ifadesine yer verilen açıklamada, başta Hamas olmak üzere tüm Filistinlilere başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Açıklamada, "tüm direniş alanlarındaki mücadelenin kararlılık ve inatla sürdürüleceği" vurgulandı.

İsrail Miras Bakanı Amichai Eliyahu:

"Bu, dünyayı bu pislikten temizlemenin doğru yoludur. Artık hayali barış/teslim anlaşmaları yok. Artık merhamet yok. Onları vuracak demir el, barışı ve biraz rahatlığı getirecek ve barış isteyenlerle barış içinde yaşama yeteneğimizi güçlendirecek. Haniyeh’in ölümü dünyayı biraz daha iyi yapıyor."

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas:

Abbas, resmi Wafa haber ajansının bildirdiğine göre, suikasti "korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme" olarak şiddetle kınadı. Başkan ayrıca Filistinlilere birlik çağrısında bulunarak, "İsrail işgaline karşı sabırlı ve kararlı olun" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov:

"Bu, kesinlikle kabul edilemez bir siyasi cinayettir ve gerginliğin daha da tırmanmasına yol açacaktır."

Yemen Husi Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi:

"İsmail Heniyye’yi hedef almak, korkunç bir terörist suç ve yasaların ve ideal değerlerin açık bir ihlalidir."

Çin Dışişleri Bakanlığı:

Çin Dışişleri Bakanlığı, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da öldürülmesine Çin'in kesin bir dille karşı çıktığını ve kınadığını belirterek, olayın daha fazla bölgesel istikrarsızlığa yol açacağını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan:

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İran'ın 'terörist işgalcileri' Heniyye’yi öldürdükleri korkakça eylemlerinden pişman edeceğini; Filistin’in toprak bütünlüğünü ve onurunu savunacağını söyledi. Pezeşkiyan İran medyasında yer alan açıklamasında ayrıntılı bilgi vermedi.

Malezya Dışişleri Bakanlığı:

"Malezya, hedefli suikastlar da dahil olmak üzere tüm şiddet eylemlerini açıkça kınıyor ve tüm barışsever ülkeleri bu tür eylemleri kınamaya davet ediyor. Bu olay, gerginliğin azaltılması için acil bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor ve tüm tarafların yapıcı diyaloğa girmesi ve barışçıl çözümler araması gerekliliğini pekiştiriyor."

Areepen Uttarasin, Tecrübeli Tayland Politikası ve Eski Gazze Rehine Müzakerecisi:

"Suikast çok ciddi çünkü İran'da gerçekleşti. Hamas'ın muhaliflerinin her yere saldırabileceğini gösteriyor. Hamas liderini öldürmek müzakereleri ve gerginliği azaltmayı daha da zorlaştıracak. İşler daha da şiddetlenecek ve durum daha da kötüleşecek, iyileşmeyecek."