'Hill Street Blues' dizisinin yıldızı Barbara Bosson yaşamını yitirdi

Ünlü oyuncu Barbara Bosson 83 yaşında hayatını kaybetti. Bosson, 5 kez Emmy Ödülü'ne aday gösterilmişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 16:45
'Hill Street Blues' dizisinin yıldızı Barbara Bosson yaşamını yitirdi
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Bir dönemin popüler polis dizisi 'Hill Street Blues' ile tanınan ve hayat verdiği Fay Furillo karakteriyle 5 kere Emmy Ödülü'ne aday gösterilen aktör Barbara Bosson 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Barbara Bosson'ın ölüm haberini oğlu yönetmen ve yapımcı Jesse Bocho, "Sonsuza dek kalbimizde. Seni seviyorum anne..." sözleriyle duyurdu.

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.

BARBARA BOSSON KİMDİR?

Bosson, kariyerine 1968 yılında Steven McQueen'in başrol oyuncusu olduğu 'Bullit' filmiye başladı.

Bosson, daha sonra polisiye dizi 'Mannix'te boy gösterdi. Ardından 'Private Eye' ile adından söz ettiren ünlü oyuncu, son yıllarda ise 'NYPD Blue', 'Lois & Clark: The New Adventures of Superman', 'Total Security', 'Murder One: Diary of a Serial Killer' gibi projelerde rol almıştı.


Barbara Bosson Hill Street Blues Emmy Awards Emmy Ödülleri

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