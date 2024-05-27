Hindistan Başbakanı Modi: Tanrı'nın, beni bir amaç için gönderdiğine inanıyorum

Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:29

Güncelleme: 27.05.2024 - 12:29

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan'da çok aşamalı seçim süreci tamamlanmak üzereyken “Tanrı tarafından seçildiğine inandığını” iddia etti.

Modi, “Beni, 'Parmatma'nın (Tanrı) bir amaç için gönderdiğine inanıyorum. Amaca ulaşıldığında benim işim de tamamlanmış olacak. Bu nedenle kendimi tamamen Tanrı'ya adadım” ifadelerini kullandı.

Genel seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklandığında üçüncü bir dönem kazanmayı uman Modi, “Tanrı'nın kendisine birçok işi yapması için rehberlik ettiğini, ancak bunu daha büyük bir plan ortaya koymadan yaptığını” söyledi.

Modi, “(Tanrı) Kartlarını açıklamıyor, sadece bana bir şeyler yaptırmaya devam ediyor. Sırada ne olduğunu sormak için onu doğrudan arayamıyorum” diye konuştu.

Modi'nin, Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) içinde köklü bir kişilik kültü inşa ettiği biliniyor.

BJP ayrıca çoğunluğun inancı olan Hinduizmi kamusal yaşamın her alanında aktif olarak destekledi. Ocak ayında Ayodhya'daki tapınağın açılışında Hindu rahipler yerine Modi ayinlerde başrolü oynadı.

Bu ayın başlarında Modi, seçim bölgesi Varanasi'de verdiği bir televizyon röportajında ilahiyata başka bir atıfta bulunarak, “Annem hayattayken biyolojik olarak doğduğuma inanırdım. Annem vefat ettikten sonra, tüm deneyimlerim üzerinde düşündüğümde, beni Tanrı'nın gönderdiğine ikna oldum” şeklinde konuşmuştu.

Olağanüstü enerjisinin tek açıklamasının biyolojik olmaması gerektiğini belirten Modi, “Tanrı'nın bana bir amaç için yetenekler, ilham ve iyi niyetler verdiğine inanıyorum... Ben bir araçtan başka bir şey değilim” demişti.