Hindistan Başbakanı'ndan 21. yüzyıl çıkışı: Kurallara dayalı dünya düzeni kurulmalı

Yayınlanma: 07.09.2023 - 13:06

Güncelleme: 07.09.2023 - 13:06

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 43. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında 20. ASEAN-Hindistan Zirvesi'nde konuştu.

ASEAN'ın küresel kalkınmada önemli rol oynadığını belirten Modi, ASEAN'ı "büyümenin merkez üssü" olarak niteledi.

Başbakan Modi, 21. yüzyılın "Asya'ya ait olduğunu" ifade ederek "Covid-19 sonrası kurallara dayalı dünya düzeni kurulması" gerektiğini ifade etti.

ASEAN ile Hindistan'ın tarih ve coğrafya bakımından birbirine bağlı olduğunu kaydeden Modi, ASEAN'ın Hint-Pasifik'e bakışını tamamen desteklediklerini söyledi.

Modi, Hint-Pasifik'in gelişmesi ve Küresel Güney'in sesinin duyurulmasının herkesin ortak çıkarı olduğunu dile getirerek, bu zirvelerde alınan kararların bölgeyi güçlendireceğine işaret etti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo de ASEAN Zirvesi kapsamında düzenlenen Doğu Asya Zirvesi'nde, "Barış ve istikrar, refaha ulaşmanın anahtarıdır" dedi.

Ülkelerin "yeni çatışma, gerilim ve savaş" başlatmama konusunda eşit sorumluluğa sahip olduğunu vurgulayan Widodo, ülkelerin gerilimleri dindirme, diyalog kurma ve farklılıklar arasında köprü kurma sorumluluğu olduğunu belirtti.

Widodo, liderleri "bu zirveyi, rekabetin artırıldığı değil, işbirliğinin güçlendirileceği bir yer haline getirmeye" çağırdı.

GUTERRES İLE WİDODO BİR ARAYA GELDİ

ASEAN Zirvesi marjında ayrıca Widodo ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ikili görüşme gerçekleştirdi.

Widodo, burada yaptığı açıklamada, "ASEAN ve BM arasındaki birlik, barışın korunması ve Myanmar krizi gibi önemli meselelerin çözümü için önem arz ediyor" dedi.

Endonezya'nın mevcut küresel gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Widodo, ASEAN'ın bölgesel barış, güvenlik, istikrar ve refahı sürdürme çabaları kapsamında işbirliği oluşturmaya çalıştığını dile getirdi.

Guterres de Endonezya'ya Güneydoğu Asya ve dünya için yaptığı faaliyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Endonezya'yı sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, iklim değişikliği ve insan haklarının korunması gibi konularda BM'nin "özel bir ortağı" olarak niteleyen Guterres, Endonezya'yı, ASEAN'ın dönem başkanlığını başarıyla yürüttüğü için tebrik etti.

Cakarta'da düzenlenen ASEAN-Hint Pasifik Forumu'nda da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ASEAN'ın Avustralya için "son derece önemli" olduğuna dikkati çeken Albanese, "ASEAN, Avustralya'nın ekonomik alanda kaderidir. Güçlü bir temel üzerine inşa ediyoruz ve hala kullanılmayan potansiyel var" diye konuştu.

Albanese ayrıca tarım, enerji güvenliği, altyapı ve eğitim alanlarında işbirliği yapılması önerisinde bulundu.