Hindistan, Çin ve Pakistan'a sığınan vatandaşlarının mal varlıklarına el koydu
Hindistan hükümeti, 1962-1965 döneminde yaşanan savaşlardan sonra Çin ve Pakistan'a sığınan, "düşman" olarak nitelendirdiği vatandaşlarına ait yaklaşık 34 milyar rupi (7 milyar 800 milyon Türk lirası) değerindeki mallarına el koydu.
Hindistan İçişleri Bakanlığı, savaşlar nedeniyle ülkeden kaçarak Çin ve Pakistan vatandaşlığına geçenlere ait mal varlıklarına el koydu.
Söz konusu kişilere ait hisse senetleri, altın ve gümüş gibi mal varlıkları satılırken, gayrimenkul varlıklara yönelik herhangi bir işlem yapılmadı.
Hindistan İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, ülkeden kaçan ve "düşman" olarak nitelendirilen kişilere ait 75 milyonu aşkın hisse senetlerinin yanı sıra 1,7 ton altın 28 bin 896 kilogram gümüşe el konulduğu belirterek, bu mal varlıkların satışından 34 milyar rupi gelir elde edildiğini aktardı.
El koyma ve satış işlemlerinin, Hindistan Düşman Mülkiyeti yasası çerçevesinde yapıldığını belirten yetkili, mülklerin yönetimini ve satışlarını kontrol maksadıyla Düşman Mülkiyeti Bilgi Sistemi geliştirildiğini açıkladı.
Hint ve Çin orduları arasında 1962'de sınır hattında birkaç ay süren çatışmalar yaşanmıştı. Hindistan, 1965'te de Keşmir meselesi nedeniyle Pakistan'la savaşmıştı. Her iki hadisede de Hindistan'dan çok sayıda sivil, Çin ve Pakistan'a sığınmış ve geri dönmemişti.
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