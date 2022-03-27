Hindistan, Rus koklaşabilir taş kömürü ithalatına devam etme eğiliminde

27 Mart 2022 Pazar, 15:16

Hindistan Çelik Bakanı Ramchandra Prasad Singh Yeni Delhi'de düzenlediği bir konferansta, Hindistan'ın Rusya'dan koklaşabilir taş kömürü ithal etmeye devam etme eğiliminde olduğunu belirterek "Rusya'dan koklaşabilir taş kömürü ithal etme yönünde ilerliyoruz" dedi.

Bakan, Hindistan'ın çelik üretiminde önemli bir bileşen olan Rus koklaşabilir taş kömürü ithalatını ikiye katlamayı planladığını söyledi. Ülkenin 4,5 milyon ton ithal ettiğini belirten bakan, bahsettiği dönemi belirtmedi.



Batılı ülkeler ve Japonya, Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümetine ve onunla bağlantılı kişilere ağır yaptırımlar uyguladı. Emtialardan silahlara kadar Rus mallarının büyük bir alıcısı olan Hindistan, 24 Şubat işgalini kınayan önemli birkaç Birleşmiş Milletler oylamasında çekimser kaldı.

Singh, savaşa atıfta bulunarak, Rusya'dan gelen koklaşabilir taş kömürü tedarikinin etkilendiğini belirtti.



Danışmanlık Kpler'den alınan verilere göre, çoğunlukla çelik üretimi için kullanılan en az 1,06 milyon ton koklaşabilir taş kömürü ve öncelikle elektrik üretimi için kullanılan termal kömür taşıyan gemiler, yakıtı bu ay Hindistan limanlarına teslim etmeye hazırlanıyor.

