Hindistan: Sınır ihlalleri, Çin ile ilişkilerin tüm temelini aşındırdı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 12:42

Güncelleme: 28.04.2023 - 12:42

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ile Yeni Delhi'de bir araya geldi.

İki bakan, 2020'de Aksai Chin-Ladakh'taki tartışmalı sınırda yaşanan ölümcül çatışmalardan bu yana ilk defa görüştü.

Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan görüşmenin ardından yapılan açıklamaya göre iki savunma bakanı "Hindistan-Çin sınır bölgelerindeki gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler hakkında samimi tartışmalarda" bulundu.

Üç yıl önce her iki taraftan da çok sayıda askerin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül sınır çatışmalarına açıkça atıfta bulunan Singh, "Hindistan, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin sınırlarda barış ve huzurun yaygınlaşmasına bağlı olduğunu kategorik olarak iletti" dedi.

Açıklamada, "Mevcut anlaşmaların ihlalinin ikili ilişkilerin tüm temelini aşındırdığını ve sınırdaki ayrılığın mantıksal olarak gerilimin azaltılmasıyla takip edileceğini yineledi" ifadeleri yer aldı.

ÇİN'DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çin Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan görüşmeye ilişkin Li, "şu an itibariyle" sınırdaki durumun istikrarlı olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Her iki taraf da uzun vadeli bir bakış açısı benimsemeli, sınır meselesini ikili ilişkilerimizde uygun bir konuma yerleştirmeli ve sınır durumunun mümkün olan en kısa sürede normalleşmesini teşvik etmelidir" denildi.

NE OLMUŞTU?

2020'de Aksai Chin-Ladakh'taki tartışmalı sınırlarında yaşanan ölümcül çatışmalar, iki ülke arasında gerilimi tırmandırdı.

Aralık ayında Hindistan'ın kuzeydoğu bölgesi Arunaçal Pradeş'in Tawang Bölgesi'nde her iki taraftan askerler arasında çıkan bir arbede, çatışmaları yeniden gündeme getirdi.

Uzun süredir tartışmalı olan sınır, Yeni Delhi ve Pekin arasında uzun süredir bir sürtüşme kaynağı olmuş ve daha önce de savaşa dönüşmüştü.

1962 yılında bir ay süren çatışma Çin'in zaferi ve Hindistan'ın binlerce kilometrekarelik toprak kaybetmesiyle sonuçlanmıştı.