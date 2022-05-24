Hindistan, Sri Lanka’ya destek için 40 bin ton akaryakıt gönderdi

24 Mayıs 2022 Salı, 14:37

Hindistan, yakıt kıtlığıyla mücadele eden komşusu Sri Lanka’ya, 40 bin ton akaryakıt gönderdi.

The National News’ün haberine göre, Sri Lanka Yüksek Komisyonu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Hindistan’dan gönderilen 40 bin ton akaryakıtın ülkenin başkenti Colombo’ya ulaştığını bildirdi.

Hindistan 22 Mayıs’ta da, Sri Lanka'ya 25,7 milyon dolar değerinde insani yardımda bulunmuş; gemiyle pirinç, süt tozu, ilaç ve medikal malzeme göndermişti.

Hindistan ayrıca Sri Lanka'ya 1,5 milyar dolar kredi sağlanmasını onaylamıştı.