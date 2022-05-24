Hindistan, Sri Lanka’ya destek için 40 bin ton akaryakıt gönderdi
Hindistan, Sri Lanka’ya destek için 40 bin ton akaryakıt gönderdi. Hindistan'ın, daha önce de Sri Lanka'ya destekleri olmuştu.
Hindistan, yakıt kıtlığıyla mücadele eden komşusu Sri Lanka’ya, 40 bin ton akaryakıt gönderdi.
The National News’ün haberine göre, Sri Lanka Yüksek Komisyonu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Hindistan’dan gönderilen 40 bin ton akaryakıtın ülkenin başkenti Colombo’ya ulaştığını bildirdi.
Hindistan 22 Mayıs’ta da, Sri Lanka'ya 25,7 milyon dolar değerinde insani yardımda bulunmuş; gemiyle pirinç, süt tozu, ilaç ve medikal malzeme göndermişti.
Hindistan ayrıca Sri Lanka'ya 1,5 milyar dolar kredi sağlanmasını onaylamıştı.
Video Haberler
- Sabaha karşı dehşete uyandılar
- Eylem hazırlığındaki IŞİD'li canlı bomba yakalandı
- İzmir'de 237 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
- Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı
- Avcılar’da sırtına zıpkın saplanan yaralı hastaneye kald
- Taksim'de İngiliz turisti bıçaklayıp gasbettiler!
- Müjdeyi duyurdu: 25 yıllık trafik çilesi sona erdi
- Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı
- Kuran kursunda çocuklara sopa
- 17 yaşındaki Rabia'nın şüpheli ölümü
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- 'Üçüncü ittifak geliyor, sıkı dursunlar'
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
- İkinci turdaki oy tercihini değiştirdi!
- MSB acı haberi duyurdu: 3 şehit, 4 yaralı
- 'Yeşil ceket giymekle...'
- 'Troller' ortaya atmıştı, Bahçeli tekrarladı