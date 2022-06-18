Hindistan ve Bangladeş’te muson yağmurları can aldı: 34 ölü
Güneydoğu Asya’da etkili olan muson yağmurları nedeniyle Hindistan’da 9, Bangladeş’te ise 25 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan ve Bangladeş’te etkili olan muson yağmurları hayatı durma noktasına getirdi. Hindistan’ın Assam eyaletinde en az 9 kişi şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybetti. Eyalette yaşayan 2 milyondan fazla kişinin evi ise sular altında kaldı.
Bangladeş'te de yıldırım düşmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması nedeniyle de 4 kişi daha yaşamını yitirdi.
NEHİRLER TAŞTI
Asya kıtasının en büyük nehirlerinden biri olan Brahmaputra'nın taşması sonucu Assam eyaletindeki 3 bin köy ve ekili arazi sular altında kaldı. Yağmurun şiddetini "emsalsiz" olarak nitelendiren Gauhati’deki meteoroloji istasyonundan yetkili Sanjay O'Neil, "Pazar gününe kadar Assam'ın çeşitli bölgelerinde orta ila şiddetli yağışlar bekliyoruz” dedi.
Hindistan’ın başkenti Dakka'daki sel tahmin ve uyarı merkezine göre, ülke genelinde bulunan tüm büyük nehirlerdeki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Merkez tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların Sunamganj, Sylhet, Lalmonirhat, Kurigram, Nilphamari ve Rangpur bölgelerinde etkisini artırabileceği aktarıldı.
ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI
Hindistan’da ulaşım seferleri de olumsuz hava koşullarından etkilendi. Assam eyaletinin güneyindeki Haflong kentindeki bir tren istasyonu sular altında kalarak, tren rayları çamurla kaplandı. Sylhet'teki Osmani Uluslararası Havalimanı'nı Müdürü Hafız Ahmed, sel sularının pistlere yaklaşması nedeniyle 3 gün süreyle uçuşların askıya alındığını duyurdu.
ORDU TEYAKKUZDA
Hindistan ordusundan, mahsur kalmış insanları kurtarması ve mağdurlara yiyecek, içecek ve temel ihtiyaç malzemesi dağıtımında destek sağlaması istendi. Öte yandan vatandaşlara yardım etmeye çalışan bir ordu mensubu, “İnsanları kurtarmak için sürat tekneleri ve şişirilebilir sallar kullanıyoruz” açıklamasında bulundu. Yağışların bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor.
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