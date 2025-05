Hindistan ve Pakistan savaşın eşiğinde: Dünya liderlerinden peş peşe “itidal” çağrısı

Yayınlanma: 07.05.2025 - 12:53

Güncelleme: 07.05.2025 - 12:53

Hindistan’ın Pakistan’a gerçekleştirdiği füze saldırıları ve savaş endişesinin artması, küresel düzeyde alarma neden oldu.

Birçok lider, nükleer silaha sahip iki komşu ülke arasında son 20 yılın en şiddetli çatışmalarının yaşanması sonrasında iki ülkeye gerilimin daha fazla tırmanmasını engelleme çağrısında bulundu.

BM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan ve Pakistan’a askeri itidal çağrısında bulundu. Guterres, Hindistan’ın gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle derin endişe duyduğunu ifade ederek, "Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında bir askeri çatışmayı göze alamaz" dedi.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, yaşananları "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Trump, "Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere değiniyor. Oval Ofis’in kapısından girerken haberimiz oldu. Uzun zamandır savaşıyorlar, onlarca yıldır, yüzyıllardır. Umarım bu çatışma çok çabuk biter" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD yönetiminin Güney Asya’daki gerilimi yakından takip ettiğini açıkladı. Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hindistan ile Pakistan arasındaki durumu yakından takip ediyorum. ABD Başkanı tarafından bugün erken saatte yapılan açıklamaları yineliyor ve bu gerilimin hızlı bir şekilde sona ereceğini umut ediyorum. Hindistan ve Pakistan liderleriyle barışçıl bir çözüm konusundaki temaslarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısında bulundu.

Fransız televizyonuna konuşan Barrot, "Hindistan’ın kendisini terör sorununa karşı koruma arzusunu anlıyoruz ancak hem Hindistan’a hem de Pakistan’a gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaları ve sivilleri korumaları için itidalli davranma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

JAPONYA

Japonya Başbakanlık Kabine Baş Sekreteri Yoshimasa Hayashi, durumun daha fazla misillemeye ve tam kapsamlı bir askeri çatışmaya dönüşme ihtimalinden derin endişe duyduklarını açıkladı.

Hayashi, "Güney Asya’nın barış ve istikrarı için Hindistan ve Pakistan’a güçlü bir şekilde itidal çağrısı yapıyor ve durumu diyalog yoluyla istikrara kavuşturmaları tavsiyesinde bulunuyoruz" dedi.

ÇİN

Çin Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Keşmir’deki çatışma bölgelerine seyahat etmekten kaçınma tavsiyesinde bulunarak, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Hindistan’ın eylemlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, her iki ülkenin de durumu daha karmaşık hale getirecek adımlardan kaçınmasını talep etti.

RUSYA

Rusya Dışişleri Bakanlığı da iki ülkeye gerilimi düşürerek barışçıl çözüm bulma çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "İlgili taraflara bölgede durumun daha da kötüleşmesini önlemek adına itidal çağrısında bulunuyoruz. Yeni Delhi ve İslamabad arasındaki farklılıkların siyasi ve diplomatik yollarla ikili düzlemde barışçıl bir şekilde çözülmesini umuyoruz" dedi.

BİRLEŞİK KRALLIK

Birleşik Krallık ise Hindistan-Pakistan arasında diplomatik rol üstlenmeye hazır olduklarını açıkladı.

Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, "Her iki ülkeyi de desteklemeye hazırız. Her iki tarafın da bölgesel istikrara, diyaloğa ve gerilimin azaltılmasına büyük bir ilgisi var ve bunu desteklemek için yapabileceğimiz her şeyi yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

KATAR

Katar, açıklamasında Hindistan-Pakistan arasındaki gerginliğin tırmanmasını endişe ile takip ettiklerini kaydederek, krizin diplomatik kanallarla çözülmesi çağrısında bulundu.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ise "itidal" çağrısında bulunarak, askeri gerilimin tırmanmasından kaçınılmasını istedi.