Hindistan ve Pakistan gerilimine Ankara'dan ilk tepki... Dışişleri Bakanlığı: 'Endişe ile takip ediyoruz'

Yayınlanma: 07.05.2025 - 12:04

Güncelleme: 07.05.2025 - 12:16

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasında en üst seviyeye yükselen gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan sağduyu açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Pakistan ile Hindistan arasında yaşanmakta olan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.

Dün akşam (6 Mayıs) Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. Taraflara sağduyulu davranmalarını ve tek taraflı eylemlerden kaçınmalarını telkin ediyoruz."

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI"

"Bölgedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek için, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyoruz. Pakistan’ın, 22 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını destekliyoruz."

FİDAN, PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, dün akşam Pakistanlı Mevkidaşı Dar ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.

NE OLMUŞTU?

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıklamıştı.

Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlendiğini belirtmişti.