Hindistan, Pakistan'ı vurdu: Ölü sayısı yükseliyor

Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:21

Güncelleme: 07.05.2025 - 11:44

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, yaptığı açıklamada Hindistan tarafından düzenlenen füze saldırılarında ölü sayısının 26’ya, yaralı sayısının ise 46’ya yükseldiğini duyurdu.

Saldırılarda çok sayıda sivil hedefin vurulduğunu belirten Chaudhry, Bahawalpur’daki bir camiye isabet eden füze sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılar aynı zamanda bazı sağlık merkezlerini de hedef aldı.

“TERÖR HEDEFLERİNİ VURDUK”

Hindistan, 22 Nisan’da Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde düzenlenen ve 26 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına karşılık olarak 6 Mayıs’ta Pakistan ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefin başarıyla vurulduğunu ileri sürdü.

Ancak Pakistan bu iddiayı reddederek, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın vurulduğunu ve biri çocuk olmak üzere 8 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ayrıca 35 yaralı ve 2 kayıp olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Hindistan ordusunun yayınladığı Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'deki "terör kampları" haritası

“5 SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK” İDDİASI

Pakistan ordusu, saldırılar sırasında 5 Hint savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.

Ancak Hindistan Savunma Bakanlığı bu iddiayı yalanladı.

MODİ ZİYARETLERİ ERTELEDİ

Yerel haber ajansı ANI, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Norveç, Hırvatistan ve Hollanda'ya yapmayı planladığı ziyaretin ertelendiğini bildirdi.

Modi'nin,15-16 Mayıs tarihlerinde 3. Hindistan-İskandinav zirvesi için Oslo'ya gitmesi bekleniyordu.

ŞERİF ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAK

Pakistan devlet televizyonunun haberine göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, üst düzey sivil ve askeri liderlerin katılacağı bir toplantının ardından ulusa seslenecek.

MASLAHATGÜZAR BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Yeni Delhi'nin hava saldırılarını protesto etmek için Hindistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdığını açıkladı.

Bakanlık, "Hindistan'ın bariz saldırganlık eyleminin Pakistan'ın egemenliğinin açık bir ihlalini teşkil ettiği iletildi" açıklamasında bulundu.

Pakistanlı yetkililer, Bahawalpur camisine düzenlenen füze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin öldüğünü söyledi.

TÜM SİYASİ PARTİLER TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

Hindistan, Pakistan'a yönelik askeri saldırıların ardından Perşembe günü Yeni Delhi'de tüm siyasi partileri toplantıya çağırdı.

Hindistan'ın en büyük ve en çok tercih edilen yolcu havayolu şirketi IndiGo, hava sahası kısıtlamaları nedeniyle birçok havalimanından 165'in üzerinde uçuşun 10 Mayıs'a kadar iptal edildiğini açıkladı.